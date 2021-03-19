Milli takım kadrosu açıklandı, Taylan Antalyalı kadroda!
A Milli Futbol Takımımız'ın, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde oynayacağı Hırvatistan ve Letonya maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde oynayacak kadroyu açıkladı.
A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hollanda, 30 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Letonya ile karşılaşacak. Her iki karşılaşmaya da Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.
İŞTE KADRO:
KALECİ: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.
SAVUNMA: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin
ORTA SAHA: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç
HÜCUM: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun.
Galatasaraylı Taylan Antalyalı ile Göztepeli Halil Akbunar, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldılar.
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