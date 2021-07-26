Milli takım seçmeleri otellerde yapılması bakanlık tarafından yasaklandı

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Cumhuriyet’in “Ölümüne turnuva” haberi ile gündeme getirdiği, salgın kısıtlamaları sırasında otellerde “Milli takım seçmeleri” adı altında yapılan Türkiye şampiyonaları ve uluslararası turnuvalara Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile yasak geldi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Federasyonların kendi tesisleri varken bu turnuvaların otellerde yapılması büyük bir yanlıştı. Bakanlık nihayet bu yanlıştan döndü” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye şampiyonaları, ulusal turnuvalar ile milli takım sporcularının belirlenmesine yönelik uluslararası turnuvaların otellerde yapılmasını yasaklayan bir genelge yayımladı. Tüm federasyonlara gönderilen genelgede, “Bu yarışmaların bakanlığımıza veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerde yapılması gerekmektedir” denildi. Genelgede ayrıca, turnuvalara katılan kafilelerin kalacak yer için belirli otellere yönlendirilmemesi de vurgulanırken, daha önce otellerde yapılacağı ilan edilmiş bu tür faaliyetlerin iptal edilmesi istendi.

‘OTELLER KAZANSIN DİYE Mİ?’

Sporcuların yaşadığı sıkıntıları ilk kez nisan ayında Meclis gündemine getirdiklerini anımsatan CHP’li Emir, “Avrupa’da hemen hemen bütün turnuvalar Covid-19 önlemleri kapsamında ertelenmesine rağmen bu dönemde Türkiye’de bazı otellerde yapılıyordu. Biz o zaman salgın koşullarında bu turnuvaların düzenlenmesinin doğru olmadığını söylemiştik. Bu durumda otel sahipleri para kazansın diye mi sporcuların sağlığı tehlikeye atılıyordu? Federasyon yöneticileri ile otel sahipleri arasında ticari bir ilişki mi vardı? Turnuvaların düzenlendiği otel yöneticileri ile federasyon yöneticileri arasındaki ilişkinin bakanlık tarafından mutlaka sorgulanması ve burada bir rant düzeni kurulmuşsa da sorumluların hesap vermesi gerekiyor” dedi.

Yalova’da yapılan Türkiye Karate Şampiyonası’nın ardından Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti. Antalya’da 1500 sporcunun katıldığı kick boks şampiyonasından sonra da yüzlerce katılımcının PCR testleri pozitif çıkmıştı.