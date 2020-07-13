Milli Takıma dev rakip
TFF, (A) Milli Futbol Takımımızın 7 Ekim'de Almanya ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı.
(A) Milli Futbol Takımımızın 7 Ekim'de Almanya ile hazırlık maçı yapacağı açıkandı.
Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, 7 Ekim’de Türkiye ile
hazırlık maçında karşı karşıya geleceklerini söyledi.
A Milli Futbol Takımı, Almanya ile Köln’de oynanacak olan hazırlık karşılaşmasında mücadele edecek. Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, yaptığı açıklamada Türkiye ve Çek Cumhuriyeti ile hazırlık maçlarında oynayacaklarını belirtti. Köln’de oynanacak müsabakanın saati ise henüz belli değil.
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