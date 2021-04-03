Milli Takım'da koronavirüs böyle patladı; Şenol Güneş açıkladı

03 Nisan 2021 Cumartesi, 08:20

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 13 oyuncunun koronovirüs testinin pozitif çıkması konusunda önemli bilgiler verdi. Güneş, gazetecilerle, bugün internette Zoom platformu üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi.

TOPLAMDA 7 PUAN İYİ

2022 Dünya Kupası elemelerinde oynanan üç maçta alınan 7 puanın toplamda iyi olduğunu belirten Güneş, buna karşın Letonya beraberliğinin herkesi mutsuz ettiğini ve üzdüğünü söyledi. Fakat Güneş, bu beraberlik nedeniyle toplumda sevgisizliği ve şiddeti körüklemenin yanlış olduğunun da altını çizdi.

SEYAHATTEN SANDILAR

Letonya maçında zihinsel ve fiziksel bir düşüş yaşadıklarının altını çizen Güneş, "Letonya öncesi Norveç ile İspanya'da oynadık. İspanya dönüşü bazı oyuncularımız jet lag yüzünden olduklarını söyledi. Ancak bu nedenle yorgun olduklarını düşünen oyuncularımız belki de korona olduklarının farkında olmadı. Kendilerine 'Madem ki halsizdiniz, niye söylemediniz' dedim. Onlar da 'Hocam seyahatten yorgunuz' diye düşündük' dediler" dedi.

6 TANE KORONA TESTİ YAPTIRDIK

Toplam 6 test yaptıklarını ve maçlardan önce kadroya çağırdıkları 23 oyuncunun da başlangıçta bir sıkıntısı olmadığını anlatan Güneş, "Maçtan önce yapılan UEFA testlerinde negatif çıktılar ama maçtan sonra yapılan testlerde bazı oyuncular pozitif çıktı. Belki maçta oyuncu pozitifti. Bilmiyoruz yani. Vida olayında olduğu gibi. Maçtan önce negatif çıkan oyuncular maçtan sonra pozitif çıktı" dedi.

BU ÜÇ OYUNCUDAN YANSIMIŞ OLABİLİR

Şüpheleri gidermek için İspanya'da kan testi de yaptırdıklarını kaydeden Güneş, "Ama işte maçtan sonra Taylan Antalyalı, Emre Kılınç gibi bir çok oyuncuda pozitif çıktı. En başta İrfan Can, Nazım ve Zeki Çelik'te çıktı. Bu üçü aynı gruptaydı. Onlardan yansımış olabilir" dedi.