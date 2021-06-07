Milli takımda üzücü gelişme, Kenan sakatlandı!
İtalya maçına ilk 11 başlaması beklenen Kenan'ın 11 Haziran'a yetiştirilmesi bekleniyor! Kenan oynayamazsa Güneş alternatif isimlere yönelecek!
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde hazırlıklarına Almanya kampında yaptığı antrenmanla devam ederken golcü Kenan Karaman'ın sakatlığı hesapları bozdu. Harsewinkel'de kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Sağ üst arka adalesinde sertleşme bulunan Kenan Karaman, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.Güneş, Kenan'ın sakatlığı ile yakından ilgilendi. İtalya maçına ilk 11 başlaması beklenen Kenan'ın 11 Haziran'a yetiştirilmesi bekleniyor! Kenan'ın iyileşmemesi halinde Yusuf Yazıcı, Halil Dervişoğlu gündeme gelecek.
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