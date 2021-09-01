Milli Takım'ın Karadağ maçı ilk 11'İ belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Karadağ maçı ilk 11'i belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2021 Çarşamba, 20:31
Milli Takım'ın Karadağ maçı ilk 11'İ belli oldu
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MİLLİ TAKIM'IN 11'İ:

Altay Bayındır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür - Okay Yokuşlu - Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman - Burak Yılmaz

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında bugün Karadağ'ı konuk edecek.

Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.


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