Milli Takımın rakibinde video skandalı

09 Kasım 2020 Pazartesi, 08:30

(A) Milli Futbol Takımımızın, 15 Ekim'de Uluslar Ligi'nde rakibi olan Rusya'da büyük bir skandal patlak verdi. Rusya Milli Takımı'nın forvet oyuncularından Artem Dzyuba'nın, cinsel içerikli videosu sosyal medyaya sızınca ünlü oyuncu milli takım kadrosundan çıkarıldı.

GAYRI AHLAKİ GÖRÜNTÜLER SIZINCA

Rusya Ligi'nde Zenit forması giyen ve Rusya Milli Takımı'nın da golcülerinden biri olan 32 yaşındaki futbolcu Dzyuba'nın kendi kendini tatmin ettiği anın videosu internete sızdı. Yaşanan bu skandalın ardından futbolcu, Türkiye maçı kadrosundan çıkarıldı.

BABASI DOĞRULADI

Konuyla ilgili olarak futbolcunun babası Sergei Dzyuba, "Henüz Artem ile konuşamadım ama milli takım kadrosundan çıkarıldığını duydum" dedi. Bir açıklama da Rusya Milli Takımı'nı çalıştıran Stanislav Cherchesov'dan geldi.

Deneyimli teknik adam, "Saha içinde veya dışında her oyuncu milli takımın gerekliliklerine uygun davranmak zorundadır. Artem de bu aldığımız kararın doğru olduğunu zamanla anlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Ünlü futbolcu, gelen sert tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını askıya aldı. Zenit Kulübü'nün ise futbolcu ile ilgili herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise henüz belli olmadı.