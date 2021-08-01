Milli tenisçi Ergi Kırkın M15 Vejle Turnuvası'nda şampiyon oldu
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Danimarka'da düzenlenen M15 Vejle Turnuvası'nda şampiyon oldu
Ergi Kırkın, Danimarka'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü M15 Vejle Turnuvası'nda profesyonel kariyerinin beşinci tekler şampiyonluğunu elde etti.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki milli sporcu, toprak zeminde düzenlenen organizasyonda İtalyan, ABD'li, İsveçli ve Arjantinli rakiplerini eleyerek adını finale yazdırdı.
Ergi Kırkın, final mücadelesinde ilk servislerinden yüzde 84 puan çıkararak ev sahibi ülkeden August Holmgren'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi ve beşinci tekler şampiyonluğuna ulaştı.
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