TOKYO 2020 | Çin madalya sıralamasında zirvede
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 9. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasındaki yerini bırakmadı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları tamamlandı. Günün madalya müc adelesinin ardından Çin 24 altın, 14 gümüş ve 13 bronz madalyayla zirvede bulunuyor.
Oyunlarda 20 altın, 23 gümüş ve 16 bronz madalyaya ulaşan ABD ikinci sıraya yükselirken, ev sahibi Japonya ise 17 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalyayla üçüncü sıraya geriledi.
Mete Gazoz ile ilk altın madalyasını alan ve tekvandoda da iki bronz madalyası bulunan Türkiye, 40. sıraya düştü. Türkiye, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun yarı finale çıkmasıyla boksta iki madalyayı garantilemişti.
Tokyo 2020'de 9. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1. Çin
|24
|14
|13
|51
|2. ABD
|20
|23
|16
|59
|3. Japonya
|17
|5
|9
|31
|4. Avustralya
|14
|3
|14
|31
|5. Rusya Olimpiyat Komitesi
|12
|19
|13
|44
|6. Büyük Britanya
|10
|10
|12
|32
|7. Fransa
|5
|10
|6
|21
|8. Güney Kore
|5
|4
|8
|17
|9. İtalya
|4
|8
|15
|27
|10. Hollanda
|4
|7
|6
|17
|40. Türkiye
|1
|-
|2
|3
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