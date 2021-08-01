TOKYO 2020 | Yulimar Rojas'tan dünya rekoru!

01 Ağustos 2021 Pazar, 17:07

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde kadınlar üç adım atlama final müsabakaları tamamlandı.

Venezuelalı sporcu Yulimar Rojas, ilk atlayışında 15.41'lık derece yaparak Pekin 2008'de 15.39 atlayan Kamerunlu Francoise Mbango'nun kırdığı olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu.

Yarışlara iyi başalayan 25 yaşındaki sporcu, son atlayışında 15.67'ye ulaştı.

26 YILDIR GEÇİLMEYEN DÜNYA REKORU

Bu derecesiyle Rojas, Ukraynalı Inessa Kravets'in 15.50 ile 1995'te kırdığı ve 26 yıldır geçilemeyen dünya rekorunu 17 santimetre geliştirerek yeni dünya rekoruna imza attı.

Altın madalyayı kazanan 25 yaşındaki atlet, Venezuela'nın olimpiyatlarda şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcusu oldu.







