TOKYO 2020 | Yulimar Rojas'tan dünya rekoru!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın Venezuela'yı temsil eden Yulimar Rojas, kadınlar üç adım atlamada dünya rekoru kırdı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde kadınlar üç adım atlama final müsabakaları tamamlandı.
Venezuelalı sporcu Yulimar Rojas, ilk atlayışında 15.41'lık derece yaparak Pekin 2008'de 15.39 atlayan Kamerunlu Francoise Mbango'nun kırdığı olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu.
Yarışlara iyi başalayan 25 yaşındaki sporcu, son atlayışında 15.67'ye ulaştı.
26 YILDIR GEÇİLMEYEN DÜNYA REKORU
Bu derecesiyle Rojas, Ukraynalı Inessa Kravets'in 15.50 ile 1995'te kırdığı ve 26 yıldır geçilemeyen dünya rekorunu 17 santimetre geliştirerek yeni dünya rekoruna imza attı.
Altın madalyayı kazanan 25 yaşındaki atlet, Venezuela'nın olimpiyatlarda şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcusu oldu.
Video Haberler
- Alevler Çökertme koyuna dayandı
- Fatih’te korkutan yangın, alevler binayı sardı
- Tekneler seferber oldu, mahalleli yangından kurtarılıyor
- Zabıta ile tilkilerin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi
- Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtlarında taşıdılar
- Damada boyunduruklu eziyet kamerada
- Silivri’de tehlikeli yolculuk kamerada
- Girişler yasaklanınca hayvanlar için harekete geçtiler
- Dipsiz Göl “Dipsiz Çöl” oldu
- Bahçelievler'de meydan kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Selçuk istifa etti, Erdoğan kabul etti iddiası
- 'Emekliler için bu oran konuşulmalı'
- Erdoğan ayağına getirtti iddiası
- 970 yıllık el yazmasından 'İstanbul' kehaneti çıktı
- Yangınlarla mücadele eden Muğla'da da halka çay fırlattı
- Erdoğan'ın Marmaris konvoyu olay oldu!
- Tunceli'de orman yangınına müdahaleye engelleme
- Eşini öldüren kadın yeniden yargılanıyor
- Ünlü sanatçı Nil Burak hastaneye kaldırıldı
- İstifa ettiği iddia edilmişti; yeni paylaşım geldi