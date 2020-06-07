Milli voleybolcu Meryem: ‘Mücadele bitmez’

07 Haziran 2020 Pazar, 06:00

2020 Tokyo Olimpiyatları Elemeleri’nde, Ay-Yıldızlı formayla Polonya karşısında sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Meryem Boz, ‘Mavi Şimşek’ lakabıyla Türkiye’nin ev sevilen voleybolcularından biri oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyespor’un yıldız oyuncusu Meryem, kadın voleybolundaki başarıların gençlere örnek olduğunu belirtirken “Voleybol aracılığıyla gençlere ulaşabilmek rol model olmak ve yüreklere dokunabilmek çok güzel” dedi. Cumhuriyet’e konuşan Meryem Boz, Aydın Büyükşehir Belediyespor’la Avrupa’da mücadele etmek istediğini söyledi.

- Aydın Büyükşehir Belediyespor’la devam etme kararında neler etkili oldu?

Koronavirüs sebebiyle ligi tamamlayamadık. Böylece play-off’ları oynamadan sezonu kapatmak zorunda kaldık. Aydın Belediyesi’nde güzel, keyifli ve başarılı bir sezon geçirdik. Dolayısıyla sahip olabileceğimiz yerde bitiremedik ligi. Şehrin ve taraftarın bizi desteklemesi, bu coşkuyu hissetmek, kulüp ve benim için şartların uygun olması tekrar Aydın Büyükşehir Belediyespor’la anlaşmamı sağladı.

‘HEDEF AVRUPA’

- Önümüzdeki sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor’un hedefi ne?

Aydın Büyükşehir Belediyespor her zaman hedefleri yüksek olan bir kulüp. Bundan sonra Avrupa’ya gidebilmek için mücadele edeceğiz.

- Birçok başarıya imza attın. Bunların içinde seni en çok hangileri etkiledi?

Beni etkileyen çok maç ve anı var tabii ki. Ama güncel olarak son 1 yılı söyleyebilirim. Mesela Ankara’daki Avrupa Şampiyonası’nda atmosfer, organizasyon ve taraftar inanılmazdı.

‘MAVİ ŞİMŞEK’ GÜZEL BİR ANIYDI

- Milli Takım’da Olimpiyat yolunda Polonya ile mücadele ederken TV’de maçları anlatan Başak Koç arkadaşımız senin için ‘Mavi Şimşek’ lakabını kullandı. Bu da çok benimsendi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsun?

Başak abla her zaman maçı yaşayarak ve coşkulu anlatır benim gözümde. Polonya maçı da heyecanı yüksek bir mücadeleydi. Ayrıca Olimpiyat yolunda “devam mı, tamam mı” maçıydı. Dolayısıyla o heyecanla çok da içten bir şekilde söylemiş. ‘Mavi Şimşek’ lakabı da güzel bir anı olarak kazındı o geceye.

‘İLGİYİ ARTIRDIK’

- Türk sporunda kadın voleybolu son dönemde tarih yazan başarılara imza attı. Ve en başarılı branş olarak Türkiye’nin adını dünyaya duyurdu. Türk kadının bu başarısını nasıl değerlendiriyorsun?

Voleybolda hep sonu gelmeyen bir mücadele içindeyiz. Formda kalıp, performanslarımı sergilemek için sürekli çalışıp çaba göstermek gerekiyor. Sonra bir seviyeye ulaşıyorsunuz. Bir sonraki seviyeye çıkmak için uğraşıyorsunuz ve sonra bir sonraki seviyeye... Yani formunuzu korumak ve geliştirmek için hep çok çalışmak gerekiyor. Sürdürebilirlik önemli. Özellikle son dönemde kadın voleybolunda gerek kulüpler gerekse de milli takım düzeyinde kazandığımız başarılar gençlerin ilgisini bu spora yöneltti. Voleybol aracılığıyla gençlere ulaşabilmek rol model olmak ve yüreklere dokunabilmek çok güzel.