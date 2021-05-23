Milli voleybolcular Meliha ve Tuğba iddialı
Milli voleybolcular Meliha İsmailoğlu ve Tuğba Şenoğlu; FIVB Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını anlattı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın iki önemli ismi Meliha İsmailoğlu ve Tuğba Şenoğlu; FIVB Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının devam ettiği milli takım kampında özel açıklamalarda bulundu.
MELİHA İSMAİLOĞLU: OLİMPİYATLAR İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ
Olimpiyatlara katılacak olmalarından dolayı mutlu olduklarını belirten İsmailoğlu, "Çok heyecanlıyız, keşke vizeyi aldıktan sonra hemen olimpiyatları oynayabilseydik. Oraya giderek kendimizi göstermek istedik. Önce gruptan çıkma hedefimiz var. Sonra gruptaki yerimize göre rakibimizi eleyerek yarı finale çıkabiliriz" şeklinde konuştu.
3 önemli turnuvada zorlu maçlara çıkacaklarını söyleyen İsmailoğlu, "Çok yoğun bir yaz bizi bekliyor. Milletler Ligi'nde 15 maç yapacağız. Güçlü rakiplerle maçlar oynayarak sistemimizin daha da iyi oturacağına inanıyorum. Tokyo öncesi bizim için çok önemli olacağını düşünüyorum" dedi.
TUĞBA ŞENOĞLU: GENÇ VE DİNAMİK TAKIMIZ
Yoğun tempoda çalışmaların sürdüğünü söyleyen Şenoğlu, "3 haftayı geride bıraktık ve yoğun tempoda çalışmaya devam ediyoruz. Genç ve dinamik bir takımız. Hedeflerimiz arasında olan Milletler Ligi'ne de hazırız" diye konuştu.
Olimpiyatların her oyuncu için hayal olduğunu dile getiren Şenoğlu, "İlk önce başarıyı beklemek yanlış, tabii ki kürsüde olmayı çok istiyoruz. Her sporcunun hayali olimpiyatlarda olmaktır. Önce Milletler Ligi, sonra olimpiyatlar var" dedi.
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