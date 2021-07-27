Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Tokyo 2020'ye veda etti
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Berkay Ömer Öğretir, 200 metre kurbağalama branşında elemeleri geçemedi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 4. gününde milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 200 metre kurbağalama elemelerini geçemedi.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında havuza giren 23 yaşındaki genç sporcu, 4. seride yüzdü. Berkay, 2.10.73'lük derecesiyle serisinde 8. ve son sırada yer aldı.
Genel sıralamada 22. olan Berkay Ömer Öğretir, son 16 sporcu arasına kalamayarak Tokyo 2020'ye veda etti.
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