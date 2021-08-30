Milli yüzücü Elif İldem, 21 yıllık paralimpik rekorunu kırdı
Milli yüzücümüz Elif İldem, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 21 yıllık paralimpik rekorunu kırdı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 100 metre serbest S3 kategorisinde elemeleri geçemeyen milli yüzücü Elif İldem, 100 metre serbest stil S1 kategorisinde 21 yıllık paralimpik rekorunu kırarak önemli bir başarı elde etti.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda 100 metre serbest stil S3 kategorisinde serisinde 8'inci, genel klasmanda 15'inci sırayı alarak elenen Elif, buna karşın kendi engel kategorisi olan S1'de tarihe geçti.
Yarışı 3.17.54'lük zamanıyla bitiren Elif İldem, S1'de 2000 Sydney'de 3.27.47'yle rekoru elinde bulunduran Büyük Britanyalı Danielle Wats'ı geride bıraktı. 21 yıl sonra 100 metre serbest stilde yarışan S1 kategorisindeki bir sporcunun en iyi derecesini elde eden Elif, yeni paralimpik rekorunun da sahibi oldu.
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