Milliler, Almanya kampını tamamladı
Almanya’nın Harsewinkel kentindeki Hotel Klosterpforte’de konaklayan Kırmızı-beyazlılar, son çalışmasını da buradaki sahada yaptı.
A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı. Ay-yıldızlılar, bugün İtalya’nın başkenti Roma’ya gidecek ve İtalya müsabakasını beklemeye başlayacak.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde Almanya’da yaptığı kampı bu sabahki antrenman ile tamamladı. Almanya’nın Harsewinkel kentindeki Hotel Klosterpforte’de konaklayan Kırmızı-beyazlılar, son çalışmasını da buradaki sahada yaptı. Basına kapalı olan çalışmaya tüm takım katıldı.
A Milli Takım, 9 Haziran Çarşamba günü saat 15.00’te THY’ye ait özel uçakla Roma’ya gidecek ve EURO 2020’nin açılışında oynayacağı İtalya maçı için kamp yapacağı otele yerleşecek.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- 'AKP'de 20'ye yakın vekil istifa edecek' iddiası
- Demirören'in Kemerburgaz oyunu
- 'Tam yapan öğrenci sayısı düşük olacak'
- El altından BioNTech iddiası
- Sedat Peker'e 'erişim engeli'
- Erdoğan'dan, 'Sedat Peker' açıklaması
- Düğün dayağında akıl almaz savunma
- Kars'tan acı haber... Jandarma Astsubay şehit oldu
- İmamoğlu'ndan 'rüyasında görmüş' yanıtı
- Karikatürist Kaan Ertem yaşamını yitirdi