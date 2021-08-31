Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık'a veda etti
Milli tenisçimiz Cem İlkel, elenerek Amerika Açık'a ilk turda veda etti.
Teniste sezonun en büyük dört turnuvasından birisi ve sonuncusu olan Amerika Açık'ta mücadele eden milli sporcumuz Cem İlkel, organizasyona ilk turda veda etti.
Amerika Açık turnuvasında ilk tur mücadelesinde Slokak rakibi Alex Molcan ile karşılaşan İlkel, ilk seti 6-4 kazanmasına rağmen sonraki setleri 3-6,1-6 ve 1,6 kaybederek turnuvadan elendi.
ELEME TURUNDA DÜNYA 7 NUMARASINI ELEMİŞTİ
Dünya sıralamasında 188. sırada yer alan Cem İlkel, ana tabloya kalmak için mücadele ettiği ilk eleme turunda Alman rakibi Cedrik-Marcel Stebe'yi 2-0, ikinci eleme turunda dünya eski 7 numarası Fernando Verdasco'yu 2-1 yenerken son olarak da Çek rakibi Jiri Lehecka'yı 2-0 mağlup etmişti.
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