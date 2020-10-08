Milliler namağlup finalde

08 Ekim 2020 Perşembe, 20:40

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'ı 3-1'lik skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Milliler, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı. SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada milli takım, 18-25, 25-21,26-24 ve 25-20'lik setlerle rakibini 3-1'lik skorla geçti ve finale çıktı. Grubundaki tüm maçlarını kazanarak yarı finale çıkan milliler, Sırbistan'ı da eleyerek namağlup finale çıkma başarısı gösterdi.



