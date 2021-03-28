Millilerimiz kazandı sosyal medya yıkıldı!

Türkiye'nin Norveç karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet sonrası sosyal medyada gündem oldu. Ozan Tufan ve Haaland paylaşımları sosyal medyanın en çok konuşulan paylaşımları oldu.

cumhuriyet.com.tr
28 Mart 2021 Pazar, 02:51
Millilerimiz kazandı sosyal medya yıkıldı!
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2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşılaşan A Milli Takım, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya 2 gol birden atan Ozan Tufan damga vururken, millilerin diğer sayısı Çağlar Söyüncü'den geldi.

Hollanda'nın ardından Norveç'i de yenen milliler, böylece grupta 6 puanla lider duruma da yükseldi.

Sosyal medyada ise Norveç maçı sonrası yapılan esprili payaşımlar dikkat çekti.

İşte o paylaşımlar...


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