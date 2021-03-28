Millilerimiz kazandı sosyal medya yıkıldı!

28 Mart 2021 Pazar, 02:51

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşılaşan A Milli Takım, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya 2 gol birden atan Ozan Tufan damga vururken, millilerin diğer sayısı Çağlar Söyüncü'den geldi.

Hollanda'nın ardından Norveç'i de yenen milliler, böylece grupta 6 puanla lider duruma da yükseldi.

Sosyal medyada ise Norveç maçı sonrası yapılan esprili payaşımlar dikkat çekti.

İşte o paylaşımlar...

Haaland : Hani linnes Türkler benden korkuyor demişti bana ?



Sörloth : Açma gözlerini ozan tufan geliyor #NORTUR pic.twitter.com/uayqrEorJd — Burak ???¹9º³ (@burkjk1903) March 27, 2021

Ozan Tufan: Kızım kapat Haaland imzalı forma istiyor #BizimCocuklar pic.twitter.com/GOOIqklbLc — Hasan Can Kaya (@hasancaankaya) March 27, 2021

Erling Haaland, dünya yıldızı Ozan Tufan'ın golünü sahada izleyebildiği için çok şanslı#BizimÇocuklar ???? pic.twitter.com/aBAnamXeZG — shelby (@Thomasshelby_s) March 27, 2021

Getirin oradan bir Freiburg, Erling Haaland şov yapacak

Tebrikler Türkiye'm ????#bizimçocuklar pic.twitter.com/3WVu17FCoQ — Muharrem İNCE (@vekilince) March 27, 2021

Haaland : kusura bakmayın usta hazır değilmişiz usta #BizimÇocuklar pic.twitter.com/xAwkieb3LR — Oğulcan (@Oulcan58324690) March 27, 2021

Haaland ve Sörloth'un ısı haritası düştü. pic.twitter.com/4lF2xv8L26 — Ali Teker (@AT8_Sports) March 27, 2021

Maç sonu Türkler Haaland tan korkuyor, Türkler de taktik maktik yok diyen Linnes ve Sörloth açıklama yapıyor #NORTUR pic.twitter.com/h44nc2jMCh — tarık (@trk_ca_) March 27, 2021