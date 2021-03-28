Millilerimiz kazandı sosyal medya yıkıldı!
Türkiye'nin Norveç karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet sonrası sosyal medyada gündem oldu. Ozan Tufan ve Haaland paylaşımları sosyal medyanın en çok konuşulan paylaşımları oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşılaşan A Milli Takım, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmaya 2 gol birden atan Ozan Tufan damga vururken, millilerin diğer sayısı Çağlar Söyüncü'den geldi.
Hollanda'nın ardından Norveç'i de yenen milliler, böylece grupta 6 puanla lider duruma da yükseldi.
Sosyal medyada ise Norveç maçı sonrası yapılan esprili payaşımlar dikkat çekti.
İşte o paylaşımlar...
Haaland : Hani linnes Türkler benden korkuyor demişti bana ?— Burak ???¹9º³ (@burkjk1903) March 27, 2021
Sörloth : Açma gözlerini ozan tufan geliyor #NORTUR pic.twitter.com/uayqrEorJd
Ozan Tufan: Kızım kapat Haaland imzalı forma istiyor #BizimCocuklar pic.twitter.com/GOOIqklbLc— Hasan Can Kaya (@hasancaankaya) March 27, 2021
Erling Haaland, dünya yıldızı Ozan Tufan'ın golünü sahada izleyebildiği için çok şanslı#BizimÇocuklar ???? pic.twitter.com/aBAnamXeZG— shelby (@Thomasshelby_s) March 27, 2021
Getirin oradan bir Freiburg, Erling Haaland şov yapacak— Muharrem İNCE (@vekilince) March 27, 2021
Tebrikler Türkiye'm ????#bizimçocuklar pic.twitter.com/3WVu17FCoQ
Linnes: "Türkler, Haaland'dan korkuyor."— ahseen (@AhsennXq) March 27, 2021
Ozan Tufan: "Am sori ha"#NORTUR pic.twitter.com/92klLYNVVc
#BizimCocuklar #NORTUR BAM BAM BAM— Arda Dereyayla (@Arda_dereyayl) March 27, 2021
Linnes : Türkler Haaland'tan korkuyorlar.
Ozan Tufan : pic.twitter.com/6KbwB1iRvE
Haaland'a nasıl gol atılacağını gösteriyor.#ozan pic.twitter.com/Xft6im9XcM— Şiyar Kaya (@SiyarKaya1905) March 27, 2021
Çağlar söyüncü ve Ozan Tufan Haaland'ı arıyor#BizimCocuklar pic.twitter.com/jzkyK38uOe— BARAN (@Brnkrhn27) March 27, 2021
Haaland : kusura bakmayın usta hazır değilmişiz usta #BizimÇocuklar pic.twitter.com/xAwkieb3LR— Oğulcan (@Oulcan58324690) March 27, 2021
Türkiye karşısında Tebrikler Türkiye— NUR (@orxideya1935) March 27, 2021
Haaland #MilliTakım pic.twitter.com/3eEExuhLD5
çağlar’ı görünce haaland pic.twitter.com/qbVY8usHIa— possibly (@onuralpwashere) March 27, 2021
Ozan Tufan’ın Haaland ile beraber çekilmiş olan fotoğrafı...#ozantufan #NORTUR pic.twitter.com/ihlTypfWXn— BedoGS Hedef#23 (@bedooGS) March 27, 2021
Çağlar, Haaland'ı karşılıyor... pic.twitter.com/4fCdVaqfj9— Efe Yakup Karahanlı (@nickimmivar) March 27, 2021
Haaland ve Sörloth'un ısı haritası düştü. pic.twitter.com/4lF2xv8L26— Ali Teker (@AT8_Sports) March 27, 2021
Maç sonu Türkler Haaland tan korkuyor, Türkler de taktik maktik yok diyen Linnes ve Sörloth açıklama yapıyor #NORTUR pic.twitter.com/h44nc2jMCh— tarık (@trk_ca_) March 27, 2021
Türklere karşı Mbappe / Haaland pic.twitter.com/AEdmDNnzOv— Sir Şenol Ferguson (@tinercifilozof2) March 27, 2021
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