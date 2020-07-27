Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ödemeler başladı!
Temmuz işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı. T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2 olanlara bugün, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara ise 29 Temmuz'da işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri gerçekleştirilecek.
Alınan bilgiye göre, 5 Ağustos'ta yapılması gereken temmuz işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin erkene çekerek Kurban Bayramı'ndan önce yapılmasını kararlaştıran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2 olanlara bugün, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara ise 29 Temmuz'da işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini yapacak.
Ödemeler, vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayanların paraları da PTT üzerinden ödenecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada "Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla başladı." dedi
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