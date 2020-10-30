Milyonlarca öğrenci eğitime ulaşamıyor

30 Ekim 2020 Cuma, 05:30

Olan her zamanki gibi dezavantajlı öğrencilere oluyor. Eğitime bir şekilde erişebilseler bile öğrenme tam olarak gerçekleşmiyor. Özel okul okuyanı da eğitime erişemeyeni de erişip de öğrenemeyeni de aynı kazanımlardan sorumlu olacak, aynı sınavlara girecek

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nce okullara gönderilen “Covid-19 salgın döneminde ölçme ve değerlendirme’’ konulu yazıya göre, uzaktan eğitim faaliyetleri de ölçme ve değerlendirme kapsamına alınacak.

Sınavlar okul ortamında yapılacak ancak kendisinde veya aile bireylerinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da Covid-19 hastalığı ya da temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve /veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 veya daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2’den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek.

Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyun, beden eğitimi ve spor, trafik güvenliği, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler ve seçmeli derslerde sınıav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak.

FATURA ÖĞRENCİYE ÖDETİLEMEZ

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, şunları söyledi:

“Özel okulların haftalarca önce başladığı tüm sınıf düzeylerindeki yüz yüze eğitimle, aylar sonra yüz yüze eğitime başlayamayan öğrencilerin kazanımlarını eşit görme amacına yönelik hiçbir sınav eşit ve adil sonuçlanmayacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı en eşitlikçi yaklaşım, özellikle devlet okullarında yapacağı sınavların sonuçlarına göre soru kalıpları oluşturarak öğrenciler arasındaki bilgi edinim farklılığını en alt düzeye çekmek ve öğrencileri eşit hale getirmektir. Bakanlığın uzaktan ve yüz yüze eğitimin süreçlerindeki plansızlığının, başarısızlığının, yetersizliğin, teknolojik eksikliklerin kusurlusu öğrenci ve veli değildir, onlara fatura edilemez.

MİLYONLAR ULAŞAMIYOR

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan:

- Milyonlarca öğrenci aynı koşullara, imkânlara sahip olmamasına rağmen aynı sınavlara girecek. Uzaktan eğitime erişebilen öğrencilerin yüzde 64’ü EBA’ ya cep telefonundan ulaşabiliyor, aslında ulaşamıyor, sadece izliyor. 7 milyon 145 bin 747 öğrenci cep telefonu ile uzaktan eğitime erişmeye çalışıyor.

- Salgın yayılımı artıyor ve sınavların yüz yüze yapılması çok riskli

- Müfredat seyreltilmedi ve tüm öğrenciler tüm kazanımlardan sorumlu.

- Özel okullarda eğitime kesintisiz ulaşan öğrencilerle hiç ulaşamayan veya yalnızca EBA TV’den ulaşan öğrenciler aynı sınavlara girecek.