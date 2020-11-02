Mimar Şen: 1 ay önce İzmir'de 40 binanın yenilenmesi konusunda uyardık
Rıza Bey Apartmanı önüne elinde kolon parçası ile duruyor kentsel dönüşüm uzmanı mimar Nihat Şen.
“Hocam bu kolon parçası, cinayet delili mi” diye soruyorum. “Burada kullanılan malzemeler, binaların yıkılmasına davetiye çıkarıyor. Yıkılan binada yuvarlak demir kullanılmış. Yuvarlak demir bir deprem anında betonla en kolay ayrışan yapı elemanıdır. Bu demir ve bu şekildeki beton kullanılamaz” diyerek felaketin göz göre göre geldiğini anlatıyor. Şen, şu noktaya özellikle dikkat çekiyor: “Bizler 1 ay önce araştırma yaptık. İzmir’de 40 bin binanın yenilenmesi gerektiğini söyledik. İşte bu 40 bin binadan biri de Rıza Bey Apartmanı...” Daha ne demek gerekir?!
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