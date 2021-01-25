Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci'ye ret
Bölge İdare Mahkemesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’nin kendisini Prof. Sami Şekeroğlu Sinema- Televizyon Merkezi Müdürlüğü’ne atamasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Prof. İnci’nin, üniversiteye 2019 yılı başında rektör olarak atanmasının ardından 4 Ekim 2019’da bir yazıyla Prof. Sami Şekeroğlu SinemaTV Merkezi Müdürlüğü’ne kendisini atamasının usulsüz olduğu savunularak konu yargıya taşınmıştı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, İnci’nin aleyhine karar vererek merkeze kendisini değil, merkez yönetmeliğinin işaret ettiği üzere Sinema- TV Bölümü öğretim elemanlarından birisini ataması gerektiğini tebliğ ederek işlemi iptal etti. Mahkeme kararına uymayan İnci’nin, senato kararıyla merkez yönetmeliğini değiştirerek söz konusu makama bölüm dışından bir öğretim görevlisini atadığı öne sürüldü.
İNCİ’DEN İTİRAZ
Rektör İnci, İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği işlemin iptali kararına da itiraz hakkını kullanarak konuyu istinaf mahkemesine taşıdı. İnci’nin itirazını değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi, istinaf dilekçesinde ileri sürülen iddiaların bir önceki mahkemenin verdiği “işlemin iptali” kararını kaldıracak nitelikte bulmadığını belirterek İnci’nin istinaf başvurusunu oybirliği ile reddetti.
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