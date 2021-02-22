Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Danıştay 6. Dairesi'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı kararını değerlendirdi
Danıştay 6. Dairesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerine kurulu Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın “yapımına temel sağladığı” öne sürülen düzenlemeyi iptal etti. Kararı yorumlayan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, iptal kararının temyiz edilebileceğini ancak temyizden de farklı bir karar beklemediklerini belirterek “sarayın yok hükmünde olacağına” işaret etti.
Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu, 16 Ocak 2014’te tarihi sit alanlarına karşı ilke kararı yayımladı. Buna göre “kamu hizmeti yapıları”, tarihi sit alanlarında yapılamayacak olan “inşai ve fiziki uygulamaların” dışında bırakıldı. Böylece karar ile tarihi alanlarda “kamu binası” yapılmasının önü açıldı. Danıştay 6. Dairesi de ilke kararını iptal etti. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan, kararın ardından gelişecek süreci Cumhuriyet’e değerlendirdi.
İptal kararının en önemli örneğinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı olduğunu söyleyen Candan, Cumhurbaşkanlığı’nın henüz bir açıklama yapmadığı ancak kararı temyize götürebileceklerini belirtti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun “hukuka aykırı” kararının ardından söz konusu düzenlemenin Danıştay 6. Dairesi’ne geldiğine ve iptal edildiğine dikkat çeken Candan, “Bu kararın temyiz makamı da hukuka aykırı bulan makam yani Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu olacak. Kurulun daha önce verdiği kararın aksine bir karar vereceğini düşünmüyoruz” dedi. Candan, temyizin iptal kararını onaması ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın “yok hükmünde” olacağını vurguladı.
‘HESAPLAŞMA MEKÂNI’
İptal kararının hemen ardından “Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın boşaltılması çağrısında bulunduklarını” anımsatan Candan, “Devleti temsil eden birisinin kaçak bir yerleşkede oturuyor olması uluslararası açıdan da çok büyük bir skandal. Devleti temsil eden meşru ve yasal mekân Çankaya Köşkü’dür” dedi. Candan, temyizde iptal kararının onanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın durumunun ne olacağına ise toplumun karar vereceğini söyledi. Candan, “Çünkü orası sadece bir mekân değil, rejimle hesaplaşmanın mekânsal karşılığı. Cumhuriyet rejimine yönelik bir hesaplaşma sürecinde Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyeti ihlal edilerek o bina oraya yapıldı. Toplum bunu da değerlendirecektir. Bu, Türkiye’nin bir demokrasi sınavı anlamına gelir” diye konuştu.
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