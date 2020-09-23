Mimarlar Odası Ankara Şubesi: ODTÜ’ye cami mi yapılıyor?
ODTÜ yönetimine hayata geçirilecek projelerle ilgili yazı yazan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, “ODTÜ’ye cami mi yapılıyor?” diye sordu.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 7 Eylül’de Yalıncak Mahallesi Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi (ODTÜ yerleşkesi içerisinde bulunan 821, 822, 828, 829, 832, 833, 834, 835, 840, 841, 842, 843, 846, 851 numaralı parsellerin bulunduğu alana ait parselasyon planının askıya çıktığını bildirdi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ‘’ODTÜ’de bu parselasyon planıyla amaçlanan nedir? ODTÜ’de din evi/mescidin hemen yanında yapılan parselasyon planı, bir anda aklımıza ‘Din evi ve mescidin talebi karşılamadığı gerekçesiyle genişletilmesi büyütülmesi mi düşünülüyor?’ sorusunu getirirken, bu konuda bir hazırlık yapıldığına dair duyum aldık. ODTÜ rektörlüğü bu konuda kamuoyuna açıklama yapmalıdır. ODTÜ’ye cami mi yapılıyor?’’ dedi.
‘PROJELERİ TALEP EDEN RESMİ YAZIYLA BAŞVURDUK’
Gazete Duvar'ın haberine göre, parselasyon planının bulunduğu alanın Metalürji Mühendisliği ile mecsit/din evi arasında kaldığını belirten Candan, “Süreci titizlikle takip ediyoruz. ODTÜ Rektörlüğü’ne bu alanla ilgili bir imar uygulamasını yapılıp yapılmadığını, yapıldıysa neden yapıldığını sorgulayan ve buna dair projeleri talep eden bir resmi yazıyla da başvurduk. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak ODTÜ geleneğinin yanında olacağız. Ankara’nın kent merkezindeki nefes alanının rant ve talan politikalarıyla parçalanmasına seyirci kalmayacağız’ ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen konuştu, ROK'un FETÖ güzellemesi ifşa oldu
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası ölü bulundu!
- Aktif Bank da belgeden çıktı
- Cumhurbaşkanı adayımız olacak
- İhaleyi kaptı, paylaşımı yaptı
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- Mansur Yavaş pankartlarla duyurdu
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
- Müge Anlı, Aleyna Çakır konusuna ara verdi!
Video Haberler
- Maske takmayan kardeşler yumrukla 2 polisi yaraladı!
- İmam ve müezzinde koronavirüs çıktı!
- Çocukları için kurşunların önüne atlayan baba kamerada
- Koronavirüsten ölenlerin anısına 20 bin Amerikan bayrağı
- CHP'li Sarıbal: Munzur'u rahat bırakın!
- Üsküdar Sahili'ndeki 2 büfe yıkıldı
- İstanbul'da vahşetin görüntüsü!
- Saç saça kavgayı, araya giren erkekler güçlükle ayırdı!
- İBB ve USTDA arasında 5 milyon dolarlık hibe anlaşması
- Müge Anlı'dan yeni Aleyna Çakır açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen konuştu, ROK'un FETÖ güzellemesi ifşa oldu
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası ölü bulundu!
- Aktif Bank da belgeden çıktı
- Cumhurbaşkanı adayımız olacak
- İhaleyi kaptı, paylaşımı yaptı
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- Mansur Yavaş pankartlarla duyurdu
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
- Müge Anlı, Aleyna Çakır konusuna ara verdi!