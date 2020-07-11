Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden 'Ayasofya' açıklaması: 'Kaçak saray'a karşı mücadeleye devam edeceğiz

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 14:00

Danıştay 10. Dairesi, 1934 yılındaki Bakan Kurulu’nun, Ayasofya’nın müze statüsü kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılması yönünde Diyanet’e devreden kararı dün imzaladı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Yönetim Kurulu, 1985 yılından bu zaman UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasına yönelik kararı ‘Cumhuriyet modernitesinin, kültürün evrenselliğinin reddi anlamında’ diye değerlendirdi.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Ayasofya’nın ibadete açılmasına yönelik yaptığı açıklama şöyle:

“İktidarın Cumhuriyetle hesaplaşması devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin bakanlar kurulunun kararıyla 24 Kasım 1934 yılında müze olarak kullanıma açılan, 1985 yılından bu yana UNESCO dünya miras listesinde olan Ayasofya’nın müze statüsünün ortadan kaldırılması Atatürk’ün imzasının, Cumhuriyet modernitesinin, kültürün evrenselliğinin reddi anlamındadır. İnançların siyasete alet edilmediği, laik demokratik bir Türkiye için, Cumhuriyet değerlerini korumaya, Atatürk Orman Çiftliği’nde Atatürk’ün şartlı bağışına, vasiyetine ve hukuka aykırı inşa edilen 'kaçak saray'a karşı mücadeleye devam edeceğiz.”