Mimarlar Odası, Danıştay kararını duyurdu: Sarayın kaçak ve hukuka aykırı olduğu tescillendi

21 Ağustos 2020 Cuma, 13:14

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yapımına olanak sağladığı belirtilen Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu (KVKYK) kararının hukuka aykırı olduğuna yönelik kararına karşı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan karar düzeltme istemini geri çevirdi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kurul’un oy birliği ile verdiği, Saray'ın "hukuksuz ve kaçak" olduğunu teyit eden bu karara ilişkin değerlendirme açıklaması yaptı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan imzalı açıklamada, “Bir ülkenin Cumhurbaşkanının hukuken kaçak olduğu tescillenmiş bir yapıda oturması kabul edilemez, Kaçak Saray acilen tahliye edilmelidir” denildi.

BEKLENTİ ÇOK NET, YAPI TAHLİYE EDİLMELİ

"Cuma müjdesi Kaçak Saray ile İlgili yüksek yargıdan geldi “Saray Kaçak”" başlıklı açıklama şöyle:

“Atatürk Orman Çiftliği’nde hukuka aykırı vicdana aykırı bu ülkenin kurucusunun iradesine aykırı inşa edilen Kaçak Saray ve Atatürk Orman Çiftliği talanı için 150’yi aşkın davamız devam ediyor. Danıştay İdari Dava Daireleri’nin verdiği bu karar, Kaçak Saray’ın yapımı sürecinde, hukuku arkadan dolaşmak için Kültür Varlıkları Yüksek Koruma Kurulu’nun 271 sayılı ilke kararına tarihi SİT alanlarına kamu hizmet binasının yapılacağına dair ibare koyması idi.

Bunun anlamı Kaçak Saray’a ilişkin Ankara 5.İdare mahkemesinin o dönemde verdiği yürütmeyi durdurma kararını boşa çıkartarak Kaçak Saray’ı meşrulaştırma çabasından başka bir şey değildi. 271 sayılı ilke kararının yargıya taşınması davanın reddedilmesi temyizde bozulması ve Cumhurbaşkanlığı’nın buna itiraz etmesi ile İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Cumhurbaşkanlığı’nın itirazını reddederek tarihi alanlarda kamu hizmet binalarının yapılamayacağının altını kalın çizgilerle oy birliği ile bir kez daha çizmiştir.

Bu karardan sonra beklenti çok nettir, kararın Danıştay 14.Daire tarafından iptal edilmesi ve Kaçak Saray’ın boşaltılması. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Kültür Bakanlığı’na, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne, Atatürk Orman Çiftliği alanlarında Kaçak Saray’a dair verilen tüm ruhsat ve iskanların iptal edilmesinin yolunun açıldığını ifade ederek, Atatürk’ün şartlı bağışına uygun bir şekilde yapının tahliye edilmesi için yazı yazacağız. Bu karar tüm Türkiye için hakikatli bir müjdedir. Adaletin belli noktalarında Cumhuriyete olan inanç Atatürk’e olan saygı ve sevgi devam etmektedir. Umut ve müjde budur işte. Kaçak Saray tahliye edilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Müjdeler Olsun Türkiye ”



