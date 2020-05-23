Mimarlar Odası, İmrahor Vadisi'ndeki millet bahçesi projesini yargıya taşıdı

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 15:13

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İmrahor Vadisi’nde Kanal Ankara ve millet bahçesi projelerinin yapımının mahkeme kararıyla durdurulmasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın projelere devam ettiği gerekçesiyle Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Oda Başkanı Tezcan Karakuş Candan, İmrahor Vadisi ve Kanal Ankara projesini “fantezi” olarak nitelendirdi ve şunları söyledi:

"İmrahor Millet Bahçesi Uygulamasına gider’ tabelaları ile rant ve beton bahçeleri oluşturulmuş doğa kıyımı devam ediyor. İmrahor Vadisi şimdi de millet bahçesi adı altında ranta açılmaya devam ediyor. Bu proje hayata geçerse Ankara nefessiz kalır.

9 kilometre uzunluğundaki projenin kapsadığı alan yaklaşık 3 milyon metrekare. Bu proje ile yer altı sularının beslenmesi kesilir, Mogan ve Eymir gölünün yarattığı ekosistem bozulur. Ankara'nın nefessiz bırakılmasına ve su varlıklarının yok olmasına neden olacak bu projenin ivedilikle durdurulması gerekir. Coğrafyanın yol göstericiliğinin izinden gitmeyen iktidarların gideceği yer pandemi sürçlerinin çoğalmasıdır. Sağlıklı kent, sağlıksız yaşamdır. Kamu yararını savunmaktan ve doğal varlıklarımızı korumaktan, bilimi ve tekniği halkımızın hizmetine sunmaktan vazgeçmeyeceğiz."