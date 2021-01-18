Mimarlar Odası’ndan, AOÇ’nin açtığı metrekaresi 5 liraya gelen depo ihalesine tepki

18 Ocak 2021 Pazartesi, 06:00

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ), Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın hemen yanındaki 1412 metrekarelik taşınmazı depo olarak 5 yıllığına kiraya vermek üzere ihale açtı. İhaleye tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, söz konusu alanın tek bir parselin bir parçası olduğuna işaret ederek “AOÇ parselleri, parça parça kiralanıyor. AOÇ Müdürlüğü ve iktidar, AOÇ’yi iç ediyor” dedi.

Alanın kirasının metrekare başına 5 lira civarında belirlendiğine işaret eden Candan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) alanı kiralama ve tarım yapma çaprısında bulundu. AOÇ Müdürlüğü’nün ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi’nde bulunan 800 metrekaresi açık, 612 metrekaresi kapalı toplam 1412 metrekarelik taşınmaz depo olarak kiralanacak. İhale, 28 Ocak’ta, saat 14.00’te, açık artırma usulüyle yapılacak. İhalede tahmini bedel aylık 7 bin 500 lira artı KDV, geçici teminat tutarı 13 bin 500 lira, kati teminat tutarı da ihalede oluşacak kira bedelinin 5 yıllık tutarının yüzde 6’sı olarak belirlendi.

‘BAĞIŞA UYGUN DEĞİL’

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan, ihaleye tepki gösterdi. Söz konusu bölgenin plan değişiklikleri ve ihaleler ile çok hareketli olduğuna işaret eden Candan, bölgedeki bazı düzenlemelere itiraz ettiklerini ve yargıya taşıdıklarını aktardı. AOÇ arazilerinin amacına uygun kullanılmadığını vurgulayan Candan, “Alanlara, alelade bir alan gibi davranılıyor. AOÇ’nin genel olarak bütün topraklarının iyi yönetilemediği ortada. AOÇ, Atatürk’ün vasiyeti ve şartlı bağışına uygun yönetilmiyor. O yüzden bir yer bitiyor, diğer yer kiralanıyor” dedi.

Söz konusu alanın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın hemen yanında, Gazi Orduevi ile de dip dibe olduğuna işaret eden Candan, alanın büyük bir tek parselin bir parçası olduğunu da belirterek “AOÇ parselleri, parça parça kiralanıyor. AOÇ Müdürlüğü ve iktidar, AOÇ’yi iç ediyor” diye konuştu.

Candan, alanın ne deposu yapılacağının ihale sonucunda belli olacağını söylerken, söz konusu alanın metrekaresinin aylık kirasının 5 lira civarında belirlendiğini aktardı. ABB’ye de seslenen Candan, alanın ABB tarafından kiralanması ve tarım yapılması çağrısında bulundu.