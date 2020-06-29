Mimarlar Odası'ndan Gökçek'e 'Ankapark harcamaları' için suç duyurusu

29 Haziran 2020 Pazartesi, 17:18

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, maliyeti tartışılan Ankapark’a harcadığı para nedeniyle eski ABB Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Oda, Gökçek’e “kamu zararı oluşturmak, görevini kötüye kullanmak ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet” suçlarını yöneltti.

Suç duyurusuyla ilgili konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Gökçek, Ankaralılar’ın kaynaklarını heba etmiştir. Görevini kötüye kullanmış ve suç işlemiştir. TV programlarında kendisini aklayamayacaktır. Kamu zararı ortadadır. Ankapark tasfiye edilmelidir. Kamu zararı Gökçekten tanzim edilmelidir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in kullanılamaz halde olan Ankapark’ın 2010 yılında olası maliyetini 650-750 milyon dolar olarak açıkladığı ortaya çıkmıştı. Gökçek, 2010'da ABB Meclisinde “Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda da 650-750 milyon dolar civarında bir yatırım gerekiyor” demişti. Ancak Gökçek, 25 Haziran günü katılığı bir televizyon programında ise “Bizim yapmış olduğumuz masraf 1 milyar 350 milyondur, 400 milyon dolar civarında bir paraya tekabül eder" görüşünü dile getirmişti.