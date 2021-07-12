Mine Tugay'dan yıllar sonra gelen 'Medcezir' itirafı

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 09:25

Medcezir dizisinde Ender karakterini canlandırdığı sırada, sürpriz bir ölüm sahnesiyle dizinin kadrosundan çıkarılan Mine Tugay'dan yıllar sonra diziyle ilgili çarpıcı bir itiraf geldi. Tugay, diziden afaroz edildiğini söyledi.

Başrollerini Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Medcezir dizisi o dönemin en çok izlenen yapımlarından biriydi. Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Metin Akdülger ve Mine Tugay gibi önemli isimler yer alıyordu.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

O dönemler dizideki en popüler karakterlerden biri de ünlü oyuncu Mine Tugay'ın hayat verdiği 'Ender Serez' karakteriydi. Mine Tugay, canlandırdığı karakterin beklenmeyen bir şekilde trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle diziden ayrıldı.

DİZİNİN ORİJİNALİNDE BÖYLE BİR SAHNE YOK

Ender karakterinin ani ölümü dizinin orijinalini izleyenleri epey şaşırtmıştı çünkü 'Orange City'de bu şekilde çıkmıyordu karakter diziden. O dönemle magazin basını bunun nedenini epey araştırmış ve ortaya birbirinden sansasyonel iddialar atılmıştı.

AYRILIĞIN ODAĞINDA "DEFNE KAYALAR" VAR İDDİASI

Medyaradar'ın haberine göre, bu iddialardan biri de Mine Tugay'ın, dizinin yönetmeni olan Ali Bilgin'in sevgilisi Defne Kayalar'ın rolünü arttırdığı için Tugay'la gerginlik yaşaması ve bu yüzden de Tugay'ın diziden çıkartılmasıydı. Ancak konu hakkında ne 'Medcezir' ekibi ne de Mine Tugay bir açıklama yapmamıştı.

AÇIKLAMALARI BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Mine Tugay Tugay, Instagram hesabından yapmış olduğu soru - cevap etkinliğinde diziden neden çıktığını yıllar sonra açıklamış oldu. Diziden ayrılmasını "bir nevi aforoz" diyen Mine Tugay'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.