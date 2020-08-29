Mini Euroleague için geriye sayım!

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 15:17

Mini-Euroleage görüntüsündeki Gloria Cup, 2 Eylül'de başlıyor! Antalya'da 4.’si düzenlenecek basketbol turnuvasının 2-6 Eylül tarihlerinde ilk ayağı başlıyor. Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Dnipro ve Galatasaray Doğa Sigorta katılacak. Pandemi nedeniyle uygulanan uluslararası seyahat kısıtlamaları sebebiyle hemen hemen her sene katılan CSKA Moskova ve bir diğer Rus temsilcisi Khimki, turnuvada yer alamayacak. CSKA Moskova’nın koçu Dimitris İtoudis Covid 19 salgınını yenip , yeniden takımın başında idmanlara başlamıştı.

8-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ikinci hazırlık organizasyonunda ise Anadolu Efes, Kızılyıldız, Dnipro, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom katılacak. Gloria Sports Arena ev sahipliğinde gerçekleşecek Gloria Cup Basketball 2020, Türkiye’den canlı yayınla D-Smart ve yurtdışında yayınlayan televizyon kanalları ile izleyici ile buluşacak. Karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanacak. Pandemi nedeniyle müsabakaya katılacak medya mensupları ve otel içinde bulunacak herkesten zorunlu Covid 19 testi istenecek. Sporcu sağlığını her şeyin üstünde tutan Gloria ekibi, yıldızları parkede kusursuz bir şekilde ağırlamak istiyor.



