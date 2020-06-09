Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

09 Haziran 2020 Salı, 10:48

Aksaray Küçük Bölcek Mahallesi Küçük Bölcek Caddesi üzerinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Bulvarı istikametine seyreden Üzeyir A. yönetimindeki 68 ET 936 plakalı minibüs, sokaktan çıkan Bekir İ. idaresindeki 06 KGU 18 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Züleyha B., Dudu İ. ve Meliha Nur İ. yaralandı. Yaralılar, çevredeki yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, her iki aracında sürücüsü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.