Minik Ali’ye tedavi yolu açıldı
SMA hastası 1.5 yaşındaki Demir Ali Bayraktar, 6 ay önce başlatılan kampanya sonucu gen tedavisi için gerekli 2 milyon 100 bin Avro toplanınca ailesi ile birlikte Amerika’ya gidecek.
Ordu-Giresun Havalimanı’ndan İstanbul’a hareket erden Ezgi ve İbrahim Bayraktar oğulları Demir Ali ile İstanbul’dan Amerika’ya uçacak. Minik Ali’ye, Amerika’da 4 ay gen tedavisi uygulanacak.
Demir Ali’nin Annesi Ezgi Bayraktar ile babası İbrahim Bayraktar oğullarının tedavisine destek olan herkese teşekkür etti. Bayraktar çifti, “Amerika’da 4 aylık bir tedavi sürecimiz var. Ayın 8’inden itibaren başlayacak ve 10 gün içerisinde ilacı alması planlanıyor. Ondan sonra 4 aylık sürede fizik tedavilerle Demir Ali’yi güçlendirmeye çalışacağız. İnşallah uçarak gidip, yürüyerek gelir” dedi.
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