Minik Ali’ye tedavi yolu açıldı

07 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

Ordu-Giresun Havalimanı’ndan İstanbul’a hareket erden Ezgi ve İbrahim Bayraktar oğulları Demir Ali ile İstanbul’dan Amerika’ya uçacak. Minik Ali’ye, Amerika’da 4 ay gen tedavisi uygulanacak.

Demir Ali’nin Annesi Ezgi Bayraktar ile babası İbrahim Bayraktar oğullarının tedavisine destek olan herkese teşekkür etti. Bayraktar çifti, “Amerika’da 4 aylık bir tedavi sürecimiz var. Ayın 8’inden itibaren başlayacak ve 10 gün içerisinde ilacı alması planlanıyor. Ondan sonra 4 aylık sürede fizik tedavilerle Demir Ali’yi güçlendirmeye çalışacağız. İnşallah uçarak gidip, yürüyerek gelir” dedi.