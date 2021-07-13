Minik Serçe olarak anılan Sezen Aksu bugün 67'nci yaşını kutluyor: Sezen Aksu kimdir?

13 Temmuz 2021 Salı, 13:31

Türk pop müziğinin 'Minik Serçe'si olarak tanınan Sezen Aksu, bugün 67'nci yaş gününü kutluyor. Usta sanatçı, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Fatma Sezen Yıldırım bilinen sahne adıyla Sezen Aksu, 13 Temmuz 1954'te doğmuştur. Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci olan Aksu, 'Minik Serçe' ünvanıyla sıkça anılan Aksu, Selanik'ten Türkiye'ye gelen bir anne ile Rizeli bir babanın kızı olarak Denizli'de doğdu.

Aksu, 1970 yılında Hafta Sonu Dergisi'nin açtığı, jüri başkanlığını Ajda Pekkan'ın yaptığı ''Altın Ses'' yarışmasında altıncı olurken bir diğer pop sanatçısı Nilüfer birinci olmuştu. Böylece Nilüfer, Sezen Aksu'dan önce ilk albümünü yayınladı. Böylelikle, müzik kariyeri 1970 yılında yarışmasında altıncı olmasıyla başladı.

PLAK YAPMAK İÇİN İSTANBUL'A TAŞINDI

Üç yaşındayken ailesinin İzmir'e taşınması sonucunda burada eğitim gördü, İzmir Kız Lisesi'ni tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne devam etti ancak ikinci sınıfta okulu bıraktı. 1974'te plak yapmak için İstanbul'a taşındı ve bir yıl sonra ilk 45'liği "Haydi Şansım"ı Sezen Seley adıyla çıkardı.

1975 yılında, Sezen Seley adıyla, ilk 45'liği ''Haydi Şansım''ı çıkardı. Çok az satan bu 45'liği Sezen Aksu adıyla piyasaya çıkardığı ikinci 45'liği ''Yaşanmamış Yıllar/Kusura Bakma'' izledi. Kendisini uzun süre kırk beşlik plaklar listesinde bir numara yapacak üçüncü 45'liği ''Olmaz Olsun/Vurdumduymaz''ı 1976 yılında çıkardı.

40 MİLYONDAN FAZLA ALBÜM SATTI

1977'de ise ilk uzunçaları ''Allahaısmarladık''ı yayımladı. Ardından Serçe, ''Firuze'', ''Sen Ağlama'', ''Git'', ''Sezen Aksu Söylüyor'', ''Gülümse'', ''Deli Kızın Türküsü'', ''Düş Bahçeleri'' dahil olmak üzere onlarca albüm piyasaya sürdü. Bunlardan ''Gülümse'', Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümlerinden biri oldu. Aksu, bugüne kadar dünya genelinde 40 milyondan fazla albüm sattı.

1979 yılında ''İlk Gün Gibi/Yalancı ve Allahaşkına/Sensiz İçime Sinmiyor'' kırk beşlikleri piyasaya çıktı.

7 FARKLI KARAKTERİ CANLANDIRDI

1982 yılında Şan Müzikholü'nde ''Sezen Aksu Aile Gazinosu'' gösterime girdi. Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda ve Altan Erbulak ile aynı oyunu paylaşan Aksu, sahnede 7 farklı karakteri canlandırdı. Sonrasında ''Firuze'' albümünü yayımlayan sanatçı, aynı yıl, dönemin popüler dergisi Hey tarafından "Yılın Kadın Şarkıcısı" seçildi.

1983 yılında Sezen Aksu, Eurovision'a katılma kararı aldı. Söz ve müziği Ali Kocatepe'ye ait "Heyamola" parçası, Ali Kocatepe ve Coşkun Demir ile birlikte seslendirildi. Türkiye finaline kalan bu parça Eurovision finallerinde Türkiye'yi temsil edemedi. 1983 yılında "Heyamola" parçasının 45'liği "Hey Dergisi" tarafından yılın plağı seçildi.

SATIŞ LİSTELERİNİN HAFTALARCA ZİRVESİNDE YER ALDI

Sanatçı, 1984'de Sen Ağlama albümünü piyasaya çıkardı. TRT'nin denetiminden geçemediği için önceleri televizyonda şarkıları yayımlanmayan Aksu, 1985'in başından itibaren bu fırsatı elde etti. Şarkılar TRT'de yayımlanmaya başlar başlamaz albüm büyük bir ilgi gördü ve satış listelerinin haftalarca zirvesinde yer aldı.

1985 yılında Aksu, Eurovision Türkiye finaline bir kez daha katıldı. Bu seferki şarkının adı Küçük Bir Aşk Masalı'ydı. Sözleri Aksu'ya ait olan bu şarkıyı Sezen Aksu ve Özdemir Erdoğan birlikte seslendirdi ama sonuç değişmedi. Eurovision'da Türkiye'yi temsil etme hakkını bir türlü kazanamayan Aksu, 1985'ten sonra bir daha yarışmaya katılmadı.

1985`de, sanatçı "Bin Yıl Önce, Bin Yıl Sonra" isimli müzikal için hazırlandı. Müzikal, 1986 yılının ilk haftasından itibaren gösterime girdi. Şan Müzikholü'nde kapalı gişe oynayan bu müzikal, dönemin dünyasını ve Türkiye'sini Ti'ye alıyordu. Sahnede büyük beğeni toplayan Aksu, sahneyi Şener Şen, İlyas Salman, Ayşen Gruda gibi isimlerle paylaştı.

ALBÜMLE ÇOK BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

1986'da "Git" ile büyük beğeni toplayan sanatçı, "Onyedi" dergisinin Ocak 1986 sayısında okuyucu anketinde "1985'in En Büyük Kadın Şarkıcısı" seçildi. Aksu, 1988 yılında "Sezen Aksu 88''i çıkardı. Aynı şekilde 1989 yılında "Sezen Aksu Söylüyor" albümüyle beliren Aksu, bu albümle çok büyük bir beğeni topladı.

1989 yılında Sezen Aksu beyaz perdede göründü. Yönetmenliğini Yavuz Özkan'ın yaptığı "Büyük Yalnızlık"ta Sezen Aksu, başrolü Ferhan Şensoy ile paylaştı. Film, 1990 yılındaki Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Görüntü dalında ödül aldı. Filmin müzikleri Aksu'nun yapımcısı Onno Tunç'a aitti. Filmin müziklerinden "Aşk Irmakları", dört yıl sonra ''Uçurtma Bayramları'' adıyla Levent Yüksel'in ilk albümünde yer alacaktı.

'50 BÜYÜK SES' LİSTESİNDE YER ALDI

2010 yılında Amerikan NPR radyosu tarafından belirlenen "50 Büyük Ses" listesinde yer alan Sezen Aksu'nun, Nisan 2010'da İsveç'in başkenti Stockholm'de, Fahir Atakoğlu ile birlikte verdiği konser çok sayıda Türk ve İsveçli müziksever tarafından izlendi.

Aksu, 10 yıllık aranın ardından "TurkofAmerica" ile "GNL Entertainment"ın ortaklaşa organize ettiği, kurumsal sponsorluğunu ise Washington merkezli Türk Kültür Vakfı'nın yaptığı ABD'de 4-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Maryland, Strathmore Konser Salonu'nda günü, New York, Carnegie Hall ve New Jersey’nin Newark şehrindeki Prudential Hall’de üç konser vermiştir.

TEKRAR STÜDYOYA GİRDİ

2011 yılına gelindiğinde Aksu tekrar stüdyoya girmiş ve Öptüm albümünü yayımlamıştır. İçerisinde genel olarak kendi söz ve bestelerinden oluşan "Unuttun mu Beni", "Vay", "Aşka Şükrederim", "Ah Felek Yordun Beni" gibi şarkıları barındıran albüm, söz ve müziği Nazan Öncel'e ait olan "Ballı" şarkısı da albümde yer almaktadır. Cemal Süreyya'nın "Sayım" isimli şiiri de Aksu'nun bestesiyle albümde yer almıştır. Albümden "Unuttun mu Beni" ve "Vay" şarkılarına klip çekilmiştir.

Aksu 2013 yılında ''Kayıp Şehir'', 2014 yılında ''Yeniler ve Yeni Kalanlar'' teklilerini çıkarmış ve son olarak 2015'te ''Eksik Olma'' şarkısı ile sürdürülebilir çay tarımına destek vermiştir.

SAHNELERE VEDA ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ocak 2016'da İstanbul da Volkswagen Arena’da sahne alan Sezen Aksu, sahnelere veda ettiğini açıkladı. Aksu, "Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Üretmeye devam edeceğim fakat daha önceden söz verdiğim birkaç konseri de yaptıktan sonra sahneye veda ediyorum. İstanbul'da son konserim. Bugün 40 yılın anısına burada benimle olduğunuz için şükranla doluyum." dedi. Aynı yıl Eylül'de tekrar müzik yapacağını açıkladı. Ocak 2017'de yirmi üçüncü stüdyo albümü Biraz Pop Biraz Sezen'i DMC aracılığıyla piyasaya sürdü.