'Minnoşlar' filmi nedeniyle Netflix abonelik iptallerinde artış yaşandı
'Çocukları cinsel obje haline getirmekle' eleştirilen "Minnoşlar (Cuties)" filmi nedeniyle film ve dizi platformu Netflix'e aboneliğini iptal edilen kişilerin sayısı, önceki 30 güne kıyasla son beş günde beş kat arttı.
Abonelik analiz sitesi Antenna'nın verilerine göre, Netflix'in Fransız yapımı "Minnoşlar" isimli filmi yayımlaması, abonelik iptallerinin artmasına neden oldu.
"Minnoşlar"ın 9 Eylül'de yayına girmesinin ardından son 5 günde Netflix abonelik iptalleri, 13 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasındaki iptal sayısına oranla 5 kat arttı. Sitede kaç kişinin aboneliğini iptal ettiğine ise yer verilmedi.
Netflix, 'Çocukları cinsel obje haline getirmekle' eleştirilen "Minnoşlar" filmi nedeniyle tepki toplamıştı.
ABD, Kanada, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere bürokratlar, kanaat önderleri ve ünlü isimler bu içeriğin Netflix kataloğundan çıkarılmasını istemişti.
ABD'de bazı eyaletlerde Netflix'in suç işlediği ve yargılanması gerektiği belirtilmiş, tepkiler üzerine Netflix'in borsadaki hisseleri de değer kaybetmişti.
RTÜK, film yayına çıkmadan önce "Minnoşlar"ın Türkiye kataloğundan çıkarılması gerektiğini kararlaştırmıştı.
TARTIŞMA YARATMIŞTI
Sundance Film Festivali’nde ‘Dünya Sineması Drama’, ‘En İyi Yönetmenlik’ gibi ödüller kazanan ve Fransa’da 19 Ağustos’ta vizyona giren filmin afişinden farklı bir poster kullanan Netflix bir özür mesajı paylaşmıştı. Kurum özür metninde, “Cuties filmi için kullandığımız uygunsuz afiş için çok üzgünüz. Bu, hoş değil ve Sundance'da ödül kazanan bu Fransız filmini yansıtmıyor. Fotoğrafları ve açıklamayı güncelledik” ifadelerini kullanmıştı.
Platform bununla birlikte, filmin açıklamasında kullandığı “dişiliğini keşfetmeye başlayarak” ifadesini de kaldırmış; fragmanı da YouTube’dan silmişti.
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