Minsk grubundan Dağlık Karabağ'da 'ön koşulsuz' ateşkes çağrısı
Minsk Grubu, Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ'da ön koşulsuz görüşme çağrısısında bulundu. Türkiye ve Azerbaycan, diyalog için Ermenistan'ın işgale son vermesi şartını ortaya koyuyor.
Dağlık Karabağ'da barışçıl çözüm için kurulan Minsk Grubu'nun eş başkanları ABD, Rusya ve Fransa'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a ön koşulsuz diyalog çağrısı geldi.
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