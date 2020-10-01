Minsk grubundan Dağlık Karabağ'da 'ön koşulsuz' ateşkes çağrısı

01 Ekim 2020 Perşembe, 15:26

Dağlık Karabağ'da barışçıl çözüm için kurulan Minsk Grubu'nun eş başkanları ABD, Rusya ve Fransa'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a ön koşulsuz diyalog çağrısı geldi.

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