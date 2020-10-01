Minsk grubundan Dağlık Karabağ'da 'ön koşulsuz' ateşkes çağrısı

Minsk Grubu, Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ'da ön koşulsuz görüşme çağrısısında bulundu. Türkiye ve Azerbaycan, diyalog için Ermenistan'ın işgale son vermesi şartını ortaya koyuyor.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2020 Perşembe, 15:26
Minsk grubundan Dağlık Karabağ'da 'ön koşulsuz' ateşkes çağrısı
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Dağlık Karabağ'da barışçıl çözüm için kurulan Minsk Grubu'nun eş başkanları ABD, Rusya ve Fransa'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a ön koşulsuz diyalog çağrısı geldi.

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