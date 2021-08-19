Miranda Kerr eski Eşi Orlanda Bloom hakkında konuştu: Artık ağabeyim gibi

19 Ağustos 2021 Perşembe, 15:11

Model Miranda Kerr, eski eşi Orlando Bloom ve nişanlısı Katy Perry hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

'Moments with Candace Parker' adlı podcast yayınına katılan Kerr, Bloom ve Perry ile ilişkisini anlatırken “Birlikte tatile gidiyoruz. Dönüm noktalarını hep birlikte kutluyoruz” dedi.

NTV'nin aktardığına göre, 38 yaşındaki eski Victoria’s Secret modeli, Perry hakkında "Onu seviyorum. Hatta onu Flynn’in babasından daha çok seviyorum" ifadesini kullandı.

Ardından Bloom ile ilgili konuşan Kerr, "O şu anda benim ağabeyim gibi. Çoğu zaman sinir bozucu bir ağabey” dedi ve ekledi: "Katy onunla anlaşabilmem için bana yardım ediyor."

Kerr, söz konusu yayında Orlando Bloom ile 2016'da birlikte olmaya başladıklarında Katy Perry ile nasıl tanıştıklarını da anlattı:

"Orlando Katy ile flört etmeye başladığında beni davet etti ve Katy de oradaydı. Hemen birbirimizle kaynaştık. Flynn ile nasıl olduklarını gördüm. Flynn ile gülüp oynuyordu. Onun annesi olmaya çalışmıyordu. Arkadaş canlısı ve eğlenceliydi. İşte bunlar tek isteyebileceğiniz şeyler."

BİR ÇOCUKLARI VAR

Miranda Kerr ile 44 yaşındaki Orlando Bloom 2010-2013 yılları arasında evliydi. İkilinin 10 yaşında Flynn adında bir oğlu bulunuyor.

Kerr, 2017'de Snapchat CEO’su Evan Spiegel ile evlendi. İkilinin 3 yaşında Hart ve 1.5 yaşında Myles adlarında iki oğlu var.

Katy Perry ve Orlando Bloom’un ise geçen yıl ağustos ayında Daisy adını verdikleri bir kızları oldu.