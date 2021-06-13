Mısır'dan 'Türkiye'den birtakım talep ve beklentilerimiz var' açıklaması
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye- Mısır ilişkileriyle ilgili açıklamada bulundu.
Mısır merkezli "Sada el-Beled" televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikili ilişkiler konusundaki son açıklamalarını değerlendirdi.
Şukri, Türkiye ile ilişkilerin "iç işlerine karışmama, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkar" temelinde değerlendirildiğini ifade etti.
Çavuşoğlu’nun iki ülke büyükelçilerinin karşılıklı atanması yönündeki açıklamasına dair Şukri, "Türkiye’nin Mısırla ilişkileri iyileştirme eğilimi takdire değer" ifadesini kullandı.
MISIR'IN BEKLENTİLERİ VAR
Şukri, "Mısır'ın Türkiye'den birtakım talepleri ve beklentileri var. Bu durum, Türkiye tarafından dikkate alınırsa mevcut zorlukların üstesinden gelinir" dedi.
Türkiye'nin Mısır ile ilişkiler konusundaki tutumuna değinen Şukri, Türkiye'nin "uluslararası hukuka, diplomatik teamüllere, iyi komşuluk ilkelerine ve diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine bağlılığını bildirdiğini" söyledi.
'YAKIN İLİŞKİLERE SAHİP OLMAK İSTİYOR'
Şukri, "Mısır, sağlam temeller üzerine ve kendi çıkarları doğrultusunda olmak kaydıyla, bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla yakın ilişkilere sahip olmak istiyor" diye konuştu.
Türkiye ile ilişkilerin kademeli olarak bir süreç dahilinde ilerleyeceğini kaydeden Şukri, ikili ilişkilerin "izleme, değerlendirme ve Mısır'ın gerçekten çıkarına olduğunun görülmesiyle" uygun bir zamanda gelişeceğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9 Haziran'da TRT Haber kanalına Türkiye-Mısır arasındaki temasların bundan sonraki süreçte dışişleri bakanlarının görüşmesi ve büyükelçilerin karşılıklı olarak atanmasıyla gelişeceğini belirterek, ilişkilerin eskisinden daha iyi olması yönünde çalışmalar yapılacağını açıklamıştı.
Libya ve Filistin meselelerini işaret eden Çavuşoğlu, "Mısır'la ilişkilerimiz normalleşirse iş birliği yapabileceğimiz ve bu iş birliğine ihtiyaç duyan birçok alan ve ülke var" ifadelerini kullanmıştı.
Video Haberler
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
- Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
- Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
- Düğün konvoyu kaza yaptı! Yaralılar var
- Şanlıurfa’da görüntülendi! Nadir görülen bir tür
- Erdoğan'a çok sert 'Nankör' yanıtı
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı
- Japon şirketten sıra dışı hizmet
En Çok Okunan Haberler
- Memurlar korkudan 'Recep Tayyip' ismini değiştiremedi
- 10 milyon Euro ver bakanla aranı düzelteyim” teklifi
- Atağa geçen iki parti son ankete damga vurdu
- AKP'nin önerisine MHP'den yeşil ışık
- Sahada yaşam mücadelesi; erken müdahale hayat kurtardı
- Afrin'de patlama!
- 'Milangaz'a nasıl çöktüğünüzü anlatacağım’
- Diyanet-Sen kafası işte bu
- Türkiye'den, Libya'ya üst düzey ziyaret
- Avlanırken balina yutmuştu, nasıl kurtulduğunu anlattı