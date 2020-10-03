Mısır polisi, flört aplikasyonlarında sahte profillerle LGBT'leri tespit edip tutukluyor

03 Ekim 2020 Cumartesi, 14:03

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch-HRW), polisin sosyal medyanın yanı sıra Grindr gibi uygulamalarda sahte profiller yaratarak gey, lezbiyen, biseksüel ve trans bireyleri tespit ettiğini ifade etti. HRW, polis memurlarının daha sonra bu kişilerle buluşup onları keyfi olarak tutukladığını bildirdi.

T24'ün haberine göre, Yasser isimli 27 yaşındaki bir Mısır vatandaşı, Grindr aplikayonunda tanıştığı bir kişiyle buluşmaya gittiğinde Gize şehir merkezinde gözaltına alındığını söyledi. Yasser, "Polis raporuyla geldiklerinde Grindr'da tanıştığım adamın memurlardan biri olduğunu gördüm. Belgeleri imzalayana kadar beni dövüp küfür ettiler. Belgelerde 'ahlaksızlık' yaptığım ve 'doğal olmayan cinsel isteklerimi gerçekleştirmek istediğimi kamuya açık bir şekilde duyurduğum' yazıyordu" dedi.

HRW'ye benzer muameleye maruz kalan 15 kişi daha konuştu. Konuşanların 15'i de dövüldüklerini ve hakarete uğradıklarını ifade etti.

Transseksüel aktivist Melek el-Keşif, bir eylemde tutuklandıktan sonra buzdolabı büyüklüğünde bir hücreye koyulduğunu ifade etti. Keşif, polislerin kendisine hakaret ettiğini, tuvalete gitmesine izin vermediğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu bildirdi.