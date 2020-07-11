Mısır'da boğulan bir çocuğu kurtarmak isteyen 11 kişi boğuldu
Mısır'da denizde çırpınan çocuğu kurtarmak isteyen 11 kişi çocukla birlikte boğuldu.
Mısır’ın sahil kenti İskenderiye’de, denizde boğulmak üzere olan bir çocuğu kurtarmak için suya giren 11 kişi çocukla birlikte dalgalara yenik düşerek boğuldu.
İskenderiye Yazlık ve Turizm Merkezi İdaresinden yapılan açıklamada, Acemi bölgesinde suda çırpınan bir çocuğu kurtarmak için denize giren 11 kişinin de çocukla birlikte boğulduğu belirtildi.
Boğulanlardan 8’inin cenazesine ulaşıldığı, diğerleri için arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.
Başbakanlık kararıyla Covid-19’la mücadele kapsamında, olayın yaşandığı Nahil sahilinde denize girmek daha önce yasaklanmıştı.
Video Haberler
- Erdoğan'ın 'Ayasofya' ifadeleri yeniden gündem oldu
- Kılıçdaroğlu Ayasofya için ne demişti? İşte o sözleri
- Ünlü oyuncu evlilik sorusuna böyle yanıt verdi
- Bir babanın en acı anı...
- Çok sert çıkış: Terör örgütüne dönüştü, deşifre edeceğiz
- Eski futbolcu düşen çocuğu havada böyle yakaladı!
- Sarıyer'de ormanlık alanda yangın çıktı
- Bekar erkekler dikkat! Bu tuzağa düşmeyin
- Yerli otomobilde tarih belli oldu!
- Covid-19 ilk kez 3 boyutlu görüntülendi