Mısır'dan Türkiye'yle ilişkileri normalleştirme açıklaması: ‘Zemin hazırladı’
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye'yle ilişkilere ilişkin açıklamada bulundu. Şukri,"Türkiye’den yayın yapan Mısır muhalefetine ait kanalların Mısır yönetimine karşı eleştirilerin dozunu azaltmasının iki ülke ilişkilerinin normalleşmesine zemin hazırladı" dedi.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Kahire ve en-Nas kanalına konuşan Şukri, "İlişkilerin normale dönmesine yeni bir zemin hazırlayacak adımları değerlendirmek üzere (Türk tarafıyla) temaslarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye ile ilişkiler ve Libya'daki durum arasındaki bağlantıya ilişkin de Şukri, "Konunun birçok yönü bulunduğunu ve Libya’nın, Mısır ve ulusal güvenliği için büyük önem taşıdığını" söylemekle yetindi.
"Türkiye’den yayın yapan Mısır muhalefetine ait kanalların Mısır yönetimine karşı eleştirilerin dozunu azaltmasının iki ülke ilişkilerinin normalleşmesine zemin hazırladığını" ifade eden Şukri, şunları kaydetti:
"Normal ilişkilerin ülkelerin içişlerine karışmaması üzerine kurulu olduğunu tekrar vurguluyoruz. Bu uluslararası kabul görmüş bir politikadır, istikrarlı olur ve devam ederse ilişkilerin normalleşmesine, ilişkiler için en uygun çerçeveyi ve nasıl devam edileceğini belirlemek amacıyla farklı seviyelerde temasların sürdürülmesine yol açar."
İLİŞKİLERİN SEYRİ
Mısır'ın daveti üzerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Türkiye'den bir heyet 5-6 Mayıs'ta Kahire'yi ziyaret etmişti.
Geçtiğimiz aylarda Kahire-Ankara ilişkilerine dair olumlu sinyaller verilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Doğu Akdeniz’de en uzun karası ve kıyıları olan iki ülke olarak ilişkilerimizin seyrine göre biz de yarın deniz yetki alanları konusunu Mısır’la müzakere edebiliriz, kendi aramızda da ileride bir anlaşma imzalayabiliriz” demişti.
Bunu Mısır Enformasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Heykel, Türkiye hükümetinin Kahire ile ilişkilere yönelik son kararlarını "iyi bir girişim" olarak nitelendirmişti.
Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor.
Bu süreçte iki ülke dışişleri bakanları arasında çeşitli vesilelerle kısa görüşmeler gerçekleştirilirken, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ile İskenderiye Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ediyor.
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