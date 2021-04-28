Mısır'ın Dekhaliye kentinde milattan öncesine ait 110 mezar bulundu
Mısır'da başkent Kahire'nin kuzey doğusundaki Dekhaliye kentinde milattan öncesine ait 110 mezar bulunduğu bildirildi.
Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Dekhaliye kentindeki Koum el-Khulgan arkeolojik kazı alanında yapılan çalışmalarda 110 mezar ortaya çıkardığını duyurdu.
Açıklamada, oval şekilli mezarlardan 73'ünün MÖ 6000-3000 dönemine, dikdörtgen şekilli 37 mezarın ise MÖ 1782-1570'den kalma olduğu kaydedildi.
Ayrıca, açıklamada, mezarlarda insan kalıntılarının yanı sıra çanak çömlek gibi araç gereçlere de rastlandığı ifade edildi.
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