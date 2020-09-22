Mısır'ın Feyyum kentinde bulunan yaklaşık 2000 yıllık mumya portresi, 3 boyutlu olarak yeniden modellendi
Mısır'ın Feyyum kentinde bulunan yaklaşık 2000 yıllık bir mumya portresi, bilgisayarda 3 boyutlu olarak yeniden modellendi. Araştırmacılara göre portre, çocuğu olduğundan daha yaşlı gösteriyor.
1800'lü yıllarda, Mısır’ın kuzeyinde yer alan Feyyum kentinde keşfedilen ve M.Ö. 50 ila M.S. 100 yılları arasında öldüğü tahmin edilen bir çocuk lahiti üzerinde bulunan mumya portresinin, ölen çocuğun yüzüne ne kadar benzediğini öğrenmek isteyen araştırmacılar bilgisayarlı tomografi kullanarak mumyayı lahitten çıkarmadan kafatasını üç boyutlu olarak yeniden modelledi.
Lahitin üzerinde bulunan portrede kıvırcık saçlı, saçına örgüyle taç yapılmış, kahverengi gözlü, ince uzun burunlu, kalın dudaklı, küçük ağızlı bir çocuk görülüyor. Araştırmacıların bilgisayarda oluşturdukları model ise portredekine kıyasla büyük farklar içeren bambaşka bir çocuk ortaya çıkardı.
İşe gözlerden başlayan araştırmacılar, çocuğun yaşını de göz önünde bulundurarak 22 mm'lik gözler ortaya çıkardı. Daha sonra ise bu gözler, kafatasının üç boyutlu modellemesine aktarıldı. Burnun genişliği ise köpek dişlerinin konumları göz önünde bulundurularak yeniden oluşturuldu.
Araştırmacılar, 3D modelde gerçekçi bir doku oluşturmak için ise 3-8 yaş aralığındaki gerçek bir çocuğun ultrason taramaları sonucu elde edilen doku örneklerinden faydalandı.
Araştırmacılar, 3 boyutlu modelin çocuğun gerçek yüzüne oldukça benzediğini, çizimin ise 3-4 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğu yaşlı gösterdiğini ifade eti. Yani araştırmacılara göre 3 boyutlu model değil çizim hatalı.
PLOS ONE adlı dergiye yayınlanan çalışmaya göre mumyaların portresini çizmek, Greko-Romen devrinde dönemde Mısır’da fazlasıyla popüler bir uygulamaydı ve 1887'den bu yana keşfedilen binden fazla lahitin üzerinde mumya portresi bulunmuş durumda.
Makaleye göre mumya portrelerinin çizilmesi, Roma ve Antik Mısır geleneklerinin bir karışımı olarak ortaya çıkmıştı.
Kaynak: Webtekno.com
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