Mısırlı gazeteciden Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle ilgili dikkat çeken sözler

12 Haziran 2021 Cumartesi, 14:40

Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin Mısırlı bir şeyhin oğlu olduğu konuşuluyordu.

Mısırlı gazeteci Amer Fouad, geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'na evlilik teklif eden ve 'evet' yanıtını alan Mohammed Alsaloussi hakkında iktidar partisi AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Sonat Bahar'a açıklamalarda bulundu.

Yıllarca Mısır'da yaşamış bir gazeteci olarak Mohammed Alsaloussi ismini hiç duymadığını ve bu ülkede adından söz edilen bir iş adamı da olmadığını belirten Amer Fouad, Şeyma'nın sevgilisi hakkında, "milyarder falan olamaz" yorumunda bulundu.

MISIR'IN EN ZENGİN SEKİZ AİLESİNDEN BİRİNİN MENSUBU OLDUĞU YALAN!”

Mısırlı gazeteci, Mohammed Alsaloussi hakkında şunları şöyledi:

1- Milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi'nin Mısır kaynaklı haberlerde adı bile geçmiyor. Arap medyasındaki küçük haberler, Türk medyasının çevirisi niteliğinde. O da "ünlü bir televizyoncunun eski karısıyla evlenen Mısırlı" şeklinde…

2- Adam, Mısır için bir bilinmeyen. Mısır'ın en zengin sekiz ailesinden birinin mensubu olduğu yalan! Tüm listeleri 2017 yılına kadar inceledim, adı bile geçmiyor. Zaten Mısır'ın zengin listesini iki büyük aile oluşturuyor. O da Medoo'nunki değil.

3- Mısır'da bir şeyhin oğlu olduğu yazılmış. Bu da yanlış. Mısır'da şeyh sadece din adamlarına deniyor. Araplar gibi Mısırlı zenginlere şeyh denmiyor. Babasının ismini de araştırdım ona dair de bir şey bulamadım.

4- Ben yıllarca Mısır'da yaşamış bir gazeteci olarak bu kişinin ismini hiç duymadım. Amerika'da yaşadığı söyleniyor ama zengin bir Mısırlı nerede yaşarsa yaşasın mutlaka bilirdik.

5- Fotoğraflardan zengin biri gibi duruyor ama milyarder falan olamaz. Arap dünyasındaki milyarderlerin sayısı belli, topu topu 20 kadar. Onların arasında da yok! Mısır'da adından söz edilen bir iş insanı da değil. Ben hiç duymadım.

"AŞIK OLDUĞUM İÇİN SALDIRIYA UĞRUYORUM"

Son dönemde 'dolandırıcılık' iddialarıyla gündemde olan Alsaloussi, geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozmuştu. Mısırlı yatırımcının açıklamasını Şeyma Subaşı paylaşmıştı.

Alsaloussi, açıklamasında, "Türk kamuoyunda birini bulup aşık olduğum için, yargılanıp saldırıya uğruyorum. Hiç kimseye zarar vermedim veya dolandırmadım. Yoksa kendimi Şeyma'nın paylaşımlarından saklar ve anonim kalırdım. Şeyma’nın gönderilerinin bir parçası olmayı kabul ediyorum çünkü Türk halkının ve dünyanın bir erkeğin partnerini ne kadar mutlu edeceğini görmesini istedim" ifadelerini kullanmıştı.