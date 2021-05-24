Misli.com 3. Lig play-off finali: Bucaspor 1928, Misli.com 2. Lig'e yükseldi

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 23:16

78. dakikada İskenderun öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Burak Temir, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Nureddin Ersoy'a çıkardı. Nureddin'in topun gelişine vuruşunda savunmanın müdahale etmeye çalıştığı top filelerle buluştu: 0-1.





83. dakikada 1928 Bucaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Berke Bıyık, Tunç Murat Berhan ile yaptığı verkaçla ceza sahası içine girdi. Berke, kaleciyle karı karşıya durumda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.





Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erince 15'er dakikalık uzatma devrelerine gidildi.





92. dakikada Bucaspor 1928 öne geçti. Tunç Murat Behram'ın rakip yarı sahanın ortalarından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.





105. dakikada İskenderun beraberliği yakaladı. Sol taraftan Mutlu İlengöz'ün ortasında Feyzullah Şahin Güneş'in kafa vuruşunda savunmanın da müdahale ettiği top filelere gitti: 2-2.





Karşılaşmada başka gol olmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.





Penaltı bölümlerinde rakibine 3-2 üstünlük kuran Bucaspor 1928, Misli.com 2. Lig'e yükseldi.





Ayrıca 90+9'da İskenderun Teknik Direktörü Yusuf Tokaç hakem tarafından kırmızı kartla sahadan ihraç edildi.





Öte yandan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da takip etti.