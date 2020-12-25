Mısra Öz’den Bakan'ın o sözlerine sert tepki

25 Aralık 2020 Cuma, 12:34

Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren katliamında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz’e sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun paylaşımını alıntılarayarak Karaismailoğlu’na çok sert tepki gösterdi.

Karaismailoğlu, paylaşımında Edirne’de olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Keşan, Uzunköprü, İpsala, Havsa, Meriç, Enez, Süloğlu, Lalapaşa... Her ilçesi ayrı güzel, toprağında atalarımızın ayak izi bulunan ‘Paşa Sancağı’ Edirnemizdeyiz!”

‘BELKİ O ZAMAN SORUMLULUĞUNUZU HATIRLARSINIZ’

Mısra Öz, Karaismailoğlu’na sert tepki gösterdi:

“Kalbiniz dayanabilirse 25 kişinin katledildiği 13’ü Uzunköprü’de olan kişinin mezarlarını da ziyaret ediniz. Belki o zaman sorumluluğunuzun ne olduğunu hatırlarsınız.”