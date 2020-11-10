Mısra Öz'den Lütfi Elvan tepkisi: İnsanlar öle dursun, nasıl olsa bu bir yerlere bakan olunur
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan'a en sert tepki Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden ailelerden geldi. Elvan'ın Ulaştırma Bakanlığı yaptığı anımsatılarak, “Hesap vermek bir yana şefinden, müdürüne, Genel Müd. Yardımcısından bakanına hepsi terfi etti” denildi. Kazada 9 yaşında oğlunu kaybeden Mısra Öz de “İnsanlar öle dursun. Nasıl olsa bu liyakat sistemi ile bir yerlere bakan olunur” diyerek tepkisini dile getirdi.
Berat Albayrak'ın istifasıyla boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atandı.
Lütfi Elvan’ın atanması en sert tepki Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden ailelerden geldi.
Çorlu Tren Katliamı Aileleri, Elvan’ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde ‘yenileme çalışması’ yaptırdığını öne sürdüğü Trakya Demiryolları hattında 25 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek şu tepkiyi gösterdi:
“2013 - 2015 yılları arasında Ulaştırma Bakanıydı. Sözde yenileme çalışması yaptırdığı Trakya Demiryolları hattında, Çorlu'da 25 canımız katledildi... Hesap vermek bir yana şefinden, müdürüne, Genel Müd. Yardımcısından bakanına (@lutfielvan) hepsi terfi etti.”
Kazada, 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel ve oğlunun babasını kaybeden Mısra Öz ise tepkisi şu sözlerle gösterdi:
“ İnsanlar öle dursun. Nasıl olsa bu liyakat sistemi ile bir yerlere bakan olunur. Tedbirsizlikten ölür, açlıktan ölür, cinayetten ölür.. Ölür ölür dururuz.
Ulaştırma bakar.
Ekonomi bakar.
Adalet bakar.
Bakan ya isimleri anca öyle bakarlar.
Trene bakar gibi.”
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