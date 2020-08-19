Misrata’ya üs iddiası

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Akar, önceki gün Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Atiyye ile birlikte Trablus’u ziyaret etmiş, Libya UUH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj, İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en Nemruş ile görüşmüştü. Türkiye ve Katar’ın Libya’da UUH’ye verdiği desteğin süreceğini söylemiş ve “Sayın Katarlı Bakan kardeşim de bu konuda her türlü fedakarlığı yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz” demişti.

ASKERİ DANIŞMANLIK

Ziyaretin ardından UUH’nin “Öfke Volkanı Operasyonu”na ait sosyal medya hesabından Savunma Bakan Yardımcısı En Nemruş’un açıklamalarına yer verildi. Nemruş, Libya UUH ile Türkiye ve Katar arasında üçlü askeri işbirliği anlaşmasının imzalanması konusunda uzlaşmaya varıldığını, bu kapsamda Türkiye ve Katar’ın Libya’ya eğitim ve danışmanlık faaliyeti için asker göndereceğini açıkladı.

Suudi Arabistan’ın kraliyet ailesiyle bağlantılı Dubai merkezli El Arabiya televizyonu ise Libyalı kaynaklara dayandırarak yaptığı haberde Türkiye, Katar ve Libya UUH’nin imzalayacağı üçlü anlaşmayla UUH kontrolündeki Misrata Limanı’nın 99 yıllığına Türkiye’ye kiralanacağı ve burada Türk deniz üssü kurulacağını iddia etti. Ancak bu iddiaya ilişkin Türkiye’den resmi bir açıklama gelmedi.

Libya ziyaretinin sonunda temaslarıyla ilgili açıklama yapan Akar, “BM tarafından tanınmış olan Ulusal Uzlaşı Hükümeti’nin daveti üzerine buradayız. Onlarla beraberiz ve onları destekliyoruz... Libya’nın bütünlüğü, güvenliği ve Libya halkının refahı için elimizden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Akar, açıklamalarında Katar ve Libya UUH ile imzalanacak üçlü askeri işbirliği anlaşmasına değinmedi. Türkiye’nin geçen yıl kasım ayında Libya UUH ile imzaladığı askeri işbirliği mutabakat muhtırasının ardından UUH’nin Hafter güçlerini geriletmesiyle birlikte Türkiye’nin bu ülkede askeri üsler kuracağına ilişkin iddialar gündeme gelmişti. Bu kapsamda Vatiyye Hava Üssü ile Misrata Limanı’nın Türkiye’nin kullanımına verileceği iddia edilmişti. Ancak bu iddialar halen resmen doğrulanmadı.

RUS ASKERİNE SALDIRI

Suriye’de enerji zengini Deyr ez Zor bölgesinde dün düzenlenen saldırıda Rus askeri konvoyunun hedef olduğu belirtildi. Sputnik’in haberine göre, bölge yakınında bir yerleşime insani yardım ulaştıran konvuyun geri döndüğü sırada yol kenarındaki el yapımı patlayıcı infilak etti. Bir tümgeneralin öldüğü, 2 askerin yaralandığı belirtildi.