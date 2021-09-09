Miss Turkey 2021'in birincisi Dilara Korkmaz kimdir?
Miss Turkey 2021 güzellik yarışmasının birincisi Dilara Korkmaz oldu. İşte 2021 Miss Turkey birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler...
Miss Turkey 2021 finalinde birinci isim olan Dilara Korkmaz oldu. Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in sunumuyla YouTube üzerinden canlı yayınlanan gecede birincilik tacını Dilara Korkmaz giydi.
Korkmaz Türkiye'yi Türkiye'yi Miss World'de, 2. olan Cemrenaz Turhan ise Miss Universe’de temsil edecek. 3. seçilen Şira Sahilli de Türkiye'yi Miss Supranational’da temsil edecek.
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans Bölümü 2. sınıf öğrencisi ola Korkmaz, 1.77 boyunca ve 23 yaşında.
Öte yandan, Dilara Korkmaz, 2010 yılında 4. olan Dilay Korkmaz’ın kardeşi . Çin'de Miss İnternational yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 aday arasından ilk 15'e girmişti.
Yarışma sonrasında Dilay Korkmaz, kardeşiyle paylaştığı bu fotoğrafa, “Arkadaşlar bir eve iki Miss Turkey tam oldu” notunu düştü.
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