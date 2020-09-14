'Miss Turkey' birincisi Şevval Şahin'den tepki çeken parti
Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın doğum günü için verdiği partiyle gündeme gelen Şevval Şahin, 21. yaşı için bir parti daha düzenledi.
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, 30 Ağustos’ta da Boğaz’daki evinde kalabalık bir yaş günü partisi organize etmişti. Bu eğlenceden kısa süre sonra Yiğit Marcus Aral’ın yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine partiye katılan ünlü isimler paniğe kapılmıştı.
Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, bu kez de Şahin’in yeni yaşını kutlamak için arkadaşlarıyla partide buluştu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı parti tepkilere neden oldu.
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